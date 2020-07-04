Выяснилось, как курение связано с язвой и диабетом

Все мы знаем, что курение убивает легкие, однако генетики из Великобритании выяснили, к каким еще проблемам приводи эта вредная привычка

Так, из-за того, что у курящего человека повышается уровень инсулина в крови, эта привычка может привести и к сахарному диабету.

При этом сужаются сосуды кожи, а сосуды мышц, наоборот, расширяются, в результате чего сердце начинает биться быстрее. Поэтому повышается риск летальных исходов у людей с другими болезнями.

Важно, что табачная смола провоцирует спазмы сосудов, а их структура меняется. Сердце из-за этого старается получить как можно больше кислорода и поэтому чаще сокращается. Однако вместо кислорода получает оксид углерода. Это может привести к инфаркту и инсульту.

Другой побочный эффект от курения — язва. Дело в том, что у курящео человека поджелудочная железа выделяет меньше ферментов, и поэтому нейтрализация соляной кислоты в двенадцатиперстной кишке происходит медленнее.

Кроме того, ученые полагают, что курение способно спровоцировать и шизофрению а отказ от зависимости улучшает психологическое состояние человека.