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Медики выяснили, как курение связано с язвой, диабетом и шизофренией 

Диана Товсепова 8 часов назад
Выяснилось, как курение связано с язвой и диабетом
Фото: depositphotos.com
Все мы знаем, что курение убивает легкие, однако генетики из Великобритании выяснили, к каким еще проблемам приводи эта вредная привычка
Так, из-за того, что у курящего человека повышается уровень инсулина в крови, эта привычка может привести и к сахарному диабету.
При этом сужаются сосуды кожи, а сосуды мышц, наоборот, расширяются, в результате чего сердце начинает биться быстрее. Поэтому повышается риск летальных исходов у людей с другими болезнями.
Важно, что табачная смола провоцирует спазмы сосудов, а их структура меняется. Сердце из-за этого старается получить как можно больше кислорода и поэтому чаще сокращается. Однако вместо кислорода получает оксид углерода. Это может привести к инфаркту и инсульту.
Другой побочный эффект от курения — язва. Дело в том, что у курящео человека поджелудочная железа выделяет меньше ферментов, и поэтому нейтрализация соляной кислоты в двенадцатиперстной кишке происходит медленнее.
Кроме того, ученые полагают, что курение способно спровоцировать и шизофрению а отказ от зависимости улучшает психологическое состояние человека.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что произойдет с телом, если бросить курить.
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ЗОЖ
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