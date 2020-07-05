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Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой 

РИА Новости и ещё 3 49 минут назад
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Фото: РИА Новости
Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует мыться холодной водой.
Как пояснила специалист, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в холодной воде противопоказано из-за рисков застудиться.
"Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей", — указала она.
Мокина отметила, что моющие средства ведут себя гораздо лучше в теплой воде, при этом холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и от загрязнений.
"С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой", — заключила врач.
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