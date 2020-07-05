Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой 

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Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует мыться холодной водой.

Как пояснила специалист, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в холодной воде противопоказано из-за рисков застудиться.

"Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей", — указала она.

Мокина отметила, что моющие средства ведут себя гораздо лучше в теплой воде, при этом холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и от загрязнений.