Врачи назвали главные недостатки системы ОМС 

Профильное приложение «Справочник врача» провело опрос среди медицинских работников о самых негативных сторонах системы ОМС, об этом информирует издание "ТАСС". В опросе, который предусматривал возможность множественного выбора ответов, приняли участие 10,1 тыс. врачей.

Самыми главными проблемами работы системы были названы бюрократия в сфере оказания медицинских услуг и чрезмерная проверочная нагрузка на специалистов. Так считают 82% опрошенных. В качестве проблем также назвали низкую стоимость оказания медицинской помощи (71%) и недостаток финансирования предоставляемых услуг (75%).

Больше половины (64%) опрошенных назвали в качестве позитивной стороны ОМС — возможность получить медпомощь всем гражданам страны. Касательно будущего данной системы мнения разделились почти поровну. 48% считают, что возможно развитие в рамках ОМС, а 52% считают, что обязательное медицинское страхование тормозит развитие здравоохранения.