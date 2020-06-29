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Мясников посоветовал следить за мочой 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Мясников посоветовал следить за мочой
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" напомнил о важности потребления несладкой воды во время жары.
"Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены", — пояснил врач.
Мочегонные средства, по его словам, принимать не стоит.
Также он предложил ограничить количество углеводов, в том числе сладкое и выпечку, чтобы избежать отеков ног. Есть же он посоветовал овощи и фрукты — в жару организму их переработать легче, чем мясо или жирную пищу.
Мясников напомнил и о необходимости следить за качеством продуктов — в жару их нельзя оставлять вне холодильника более чем на два часа, иначе они испортятся.
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ЗОЖ , Новости , Александр Мясников , РИА Новости
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