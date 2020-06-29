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Учёные нашли способ улучшить зрение в домашних условиях 

News.ru и ещё 4 5 часов назад
Найден способ улучшить зрение в домашних условиях
Фото: News.ru
Сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что трёхминутная терапия темно-красным светом может серьёзно улучшить падающее зрение.
В ходе исследования учёные набрали 24 человека (12 мужчин, 12 женщин) в возрасте от 28 до 72 лет, которые не имели глазных заболеваний. Перед экспериментом глаза всех участников проверили на чувствительность палочек и колбочек. Затем им дали небольшой светодиодный фонарик с тёмно-красным лучом длиной 670 нм, на который нужно было смотреть по три минуты в день в течение двух недель. После чувствительность палочек и колбочек замерили повторно.
Выяснилось, что свет 670 нм не оказывал влияния на молодых испытуемых, однако у участников в возрасте около 40 лет и старше были обнаружены серьёзные улучшения.
У ряда испытуемых в этом возрасте цветовая контрастная чувствительность колбочек (способность распознавать цвета) поднялась на 20%. Наиболее значительные улучшения фиксировались в синей части цветового спектра, более уязвимой при старении. Чувствительность палочек (способность видеть при слабом освещении) у них также выросла, но с меньшей контрастностью цвета.
По мнению учёных это открытие, может положить начала для разработки домашней глазной терапии, передаёт Journals of Gerontology.
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