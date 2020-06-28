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Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Фото: Lenta.ru
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам. Его слова приводятся на сайте Вести.Ru.
Врач отметил, что людям, страдающим от высокого кровяного давления, следует отказаться от любых соленых продуктов: рыбы, супов, колбас и других. Россиянам позволили лишь одно послабление:
«Давайте селедочку оставим на один раз — по субботам!», — согласился врач.
Включить в рацион, по мнению доктора, стоит больше бобовых, свежих морепродуктов, ягод, зеленых овощей, а также сухофруктов, в которых содержится много калия. Совет, как заявил Мясников, актуален и тем, у кого нет проблем с давлением. В противном случае они рискуют также пополнить ряды гипертоников.
Ранее доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни и рассмотрел фанатизм на примере расстройств пищевого поведения: анорексии, булимии и нервной орторексии. Последний вид расстройства появился недавно на фоне роста популярности здорового образа жизни. «Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше, забывая о том, что в природе самое главное — это сбалансированность питания», — объяснил доктор.
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ЗОЖ , Новости , Александр Мясников
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