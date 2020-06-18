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Ученые назвали продукты, негативно влияющие на печень 

Sfera.fm 8 часов назад
Названы продукты, негативно влияющие на печень
Фото: depositphotos.com
Испанские ученые сообщили, какие продукты вызывают воспаление печени.
Проведя ряд исследований эксперты пришли к выводу, что ежедневное злоупотребление подсолнечным маслом и рыбьим жиром могут вызвать воспаление в печени, и ряд других проблем в организме в целом. Научные исследователи из Университета Гранады (Испания) установили, что соединения, входящие в состав рыбьего жира способствуют укорочению длины теломер печени. Злоупотребление подсолнечным маслом вызывает утолщение и способствует образованию рубцов на тканях печени.
В то же время, ученые исследовали влияние на печень оливкового масла, которое показало, что оно не оказывает негативного эффекта на печень и организм человека.
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