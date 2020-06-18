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Выявлен простой способ снизить плохой холестерин без лекарств 

Medical Note и ещё 1 5 часов назад
Выявлен способ снизить холестерин без лекарств
Фото: Medical Note
Холестерин можно снизить без специальных препаратов, а с помощью изменения диеты. Например, есть больше лука и чеснока. Об этом рассказали медики в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Специалисты предупредили, что холестерин, в основном, вырабатывается печенью (он все же необходим организму для нормальной работы). И только 20% жирного вещества поступает с едой.
Однако важно, чтобы это была пища с низким содержанием холестерина. Переизбыток вещества — более 5,5 миллимоль на литр — уже несет опасность для человека.
В частности, это чревато образованием жировых бляшек в стенках сосудов. В результате нарушается кровоснабжение, страдает сердечно-сосудистая система.
Процесс развития атеросклероза могут помочь повернуть вспять ряд продуктов. Особенно специалисты выделяют лук и чеснок, в которых содержатся важные биоактивные вещества.
Также в качестве полезного продукта эксперты выделили сушеные яблоки, богатые необходимыми пищевыми волокнами. Так, 75 граммов сушеных яблок способны снизить холестерин на 15-20%. Также врачи порекомендовали есть рыбу и помидоры.
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