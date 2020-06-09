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Эксперт рассказал о масках во время физкультуры 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как правильно сейчас заниматься спортом. Эксперт советует не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей и гулять в местах, где не так много пешеходов. Если вы планируете заниматься на уличных тренажёрах, то используйте перчатки, чтобы не подхватить коронавирус. Какие ещё правила следует соблюдать, несмотря на отмены ограничительных мер, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом.
ЗОЖ , Видео , ВОЗ
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