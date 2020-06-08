Названы самые опасные для сердца продукты

Специалисты из Испанского фонда сердца рассказали, какие продукты являются самыми опасными для сердца. Об этом сообщает La Vanguardia.
По словам экспертов, правильное питание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 70%.
На первом месте среди вредных для сердца продуктов оказалась колбаса. В ней содержится рекордное количество вредных насыщенных жиров, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Еще в мясных продуктах может быть переизбыток натрия.
Также специалисты внесли в список опасных для сердца продуктов бекон. В нем около 58% общего жира, из них более 20% — насыщенные.
«Еще одной дополнительной проблемой, которую представляют собой жирные продукты, является то, что они очень вкусные, и поэтому очень трудно ограничиться умеренной порцией», — рассказала эксперт по питанию Сусана Леон.
На третьем месте по вредности оказались супы быстрого приготовления. В них слишком много соли, а еще рафинированный сахар в виде крахмала или мальтодекстрина.
Помимо этого, в список вошли алкоголь, дешевый сыр для бутербродов, чипсы и энергетические напитки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван самый полезный для сердца продукт.