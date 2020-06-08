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Эксперты назвали самые опасные для сердца продукты 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названы самые опасные для сердца продукты
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Испанского фонда сердца рассказали, какие продукты являются самыми опасными для сердца. Об этом сообщает La Vanguardia.
По словам экспертов, правильное питание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 70%.
На первом месте среди вредных для сердца продуктов оказалась колбаса. В ней содержится рекордное количество вредных насыщенных жиров, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Еще в мясных продуктах может быть переизбыток натрия.
Также специалисты внесли в список опасных для сердца продуктов бекон. В нем около 58% общего жира, из них более 20% — насыщенные.
«Еще одной дополнительной проблемой, которую представляют собой жирные продукты, является то, что они очень вкусные, и поэтому очень трудно ограничиться умеренной порцией», — рассказала эксперт по питанию Сусана Леон.
На третьем месте по вредности оказались супы быстрого приготовления. В них слишком много соли, а еще рафинированный сахар в виде крахмала или мальтодекстрина.
Помимо этого, в список вошли алкоголь, дешевый сыр для бутербродов, чипсы и энергетические напитки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван самый полезный для сердца продукт.
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