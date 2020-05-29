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Назван спасающий от болезней сердца продукт 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Назван спасающий от болезней сердца продукт
Фото: Lenta.ru
Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что замена таких популярных закусок, как печенье и чипсы, миндалем улучшает функции эндотелия (внутренней поверхности кровеносных сосудов) и снижает плохой холестерин, спасая от сердечно-сосудистых заболеваний. Статьи специалистов опубликованы в журнале European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition.
В исследовании приняли участие 6802 взрослых людей, которые заполнили дневники питания за четыре дня. Люди, которые употребляли миндаль, придерживались более здоровой диеты и ели пищу с высоким содержанием белка, витамина С, клетчатки и других полезных для здоровья компонентов. Они также меньше потребляли продукты с транс-жирными кислотами, углеводами и натрием. Окружность талии у любителей миндаля был меньше на 2,1 сантиметра, а индекс массы тела меньше на восемь килограмм на квадратный метр по сравнению с теми, кто не ел орехи.
В другом эксперименте люди с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний в течение шести недель потребляли миндаль, либо обычные закуски. Оказалось, что, если заменить 20 процентов потребляемых углеводов миндалем, то риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 32 процента.
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