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Россиянам напомнили о пользе йодированной соли 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Россиянам напомнили о пользе йодированной соли
Фото: РИА "ФедералПресс"
Применение йодированной соли может помочь сократить число операций на щитовидной железе на 30-40% и позволит избежать йододефицита, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
«По оценкам экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава России, при внедрении йодирования соли ликвидация йодного дефицита позволит в течение следующих 10 лет уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70-80%, а у взрослых на 40-45%. При этом количество некоторых хирургических операций на щитовидной железе может уменьшиться на 30-40%»,
— передает РИА «Новости» слова замминистра.
По данным экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых россиян и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы, отметил Салагай.
«Многие из этих заболеваний связаны с дефицитом йода в рационе. Сегодня жители России в среднем потребляют до 80 мкг йода, что в два-три раза меньше, чем суточная норма — 150-200 мкг. При этом дефицит йода не является эндемичным только для каких-то регионов нашей страны»,
— пояснил Салагай.
По его словам, чтобы внедрить йодирование пищевой поваренной соли, необходимо принятие федерального закона. На сегодняшний день такой законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина и прошел необходимые межведомственные согласования.
Ранее замминистра уже объявлял, что россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода. Позднее Министерство здравоохранения представило проект федерального закона, предполагающий обязательное использование йодированной соли в хлебобулочных изделиях.
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Комментарии
ЗОЖ , Новости , Олег Салагай , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Новости
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