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Врачи рассказали об овоще, снижающем сахар в крови 

Medical Note 9 часов назад
Врачи рассказали об овоще, снижающем сахар в крови
Фото: Medical Note
Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева объяснила, какой продукт рекомендуется включить в рацион диабетикам.
Есть овощи, которые особенно богаты пищевыми волокнами, важными для снижения сахара. Это растительное волокно — пектин.
Преимуществ у него масса: оказывает регулирующее действие на иммунную систему кишечника, выводит токсины и избыток глюкозы, обладает антимутагенным действием.
Пектин есть в привычных для россиян свекле, лимоне и огурцах. Последние (за счет опять же пектина) еще и увеличивают секреции инсулина, а также хорошо влияют на обмен жиров.
Кроме того, от излишков воды и глюкозы в организме рекомендуется избавляться с помощью мягких диуретиков: укропа, кинзы, петрушки, листьев салата, редиса.
А потому все эти продукты в сочетании с огурцом оказывают максимально благоприятный эффект.
Также улучшают чувствительность тканей к инсулину ряд пряностей: корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, имбирь.
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ЗОЖ , Татьяна Киселева
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