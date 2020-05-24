Врачи рассказали об овоще, снижающем сахар в крови 

Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева объяснила, какой продукт рекомендуется включить в рацион диабетикам.

Есть овощи, которые особенно богаты пищевыми волокнами, важными для снижения сахара. Это растительное волокно — пектин.

Преимуществ у него масса: оказывает регулирующее действие на иммунную систему кишечника, выводит токсины и избыток глюкозы, обладает антимутагенным действием.

Пектин есть в привычных для россиян свекле, лимоне и огурцах. Последние (за счет опять же пектина) еще и увеличивают секреции инсулина, а также хорошо влияют на обмен жиров.

Кроме того, от излишков воды и глюкозы в организме рекомендуется избавляться с помощью мягких диуретиков: укропа, кинзы, петрушки, листьев салата, редиса.

А потому все эти продукты в сочетании с огурцом оказывают максимально благоприятный эффект.

Также улучшают чувствительность тканей к инсулину ряд пряностей: корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, имбирь.