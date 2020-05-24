Как избавиться от похмелья 

Конечно же, лучший способ избавить от похмелья — сделать так, чтобы оно даже не появлялось, то есть — не напиваться. Однако если ситуация все же обернулась для вас неприятными похмельными симптомами, то "Рамблер" поможет вам от них избавиться.

В первую очередь, надо сказать пару слов о том, что из себя представляет похмелье. После употребления чрезмерного количества алкоголя организм начинает лихорадить, поскольку продукты распада этанола уже в нас в крови. Задача — поскорее их вывести и облегчить симптомы.

Восстановите баланс жидкости. Как и при любом отравлении, необходимо пить воду мелкими глотками, что позволит мочегонному эффекту этанола быстрее избавить вас от неудобств. Притом пить лучше минеральную воду, сладкий чай, томатный сок или рассол. Кофе вам не помощник.

Вывести из организма отравляющие вещества помогут сорбенты. Можно, конечно воспользоваться проверенным углем, однако глотать десяток таблеток с похмелья — не слишком хочется.

Фруктовые соки и бульоны в качестве жидкого питания помогут облегчить неприятные симптомы, а фруктоза способствует выведению отравляющих веществ из организма.

От раскалывающейся головы поможет обезболивающее, однако стоит помнить, что классические препараты (парацетамол, ибупрофен) плохо влияют на желудок и печень, которые итак страдают от нагрузки.

Фруктоза также содержится в меду, который можно употребить вместе с чаем. Кроме того, притупить симптомы похмелья поможет поджаренный тост с медом.

Не забывайте про классические методы борьбы с похмельем, которые действуют безотказно — прогулка и хороший сон. Обычно все негативные ощущения проходят за 24 часа.