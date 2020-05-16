Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь 

Оставляете воду на ночь, а утром пьете? Не стоит этого делать. Специалисты рассказали, чем это чревато.

Вода меняет кислотность. За ночь химический состав воды меняется, превращаясь на малую долю процента в угольную кислоту. В итоге образуются карбонаты и бикарбонаты. Вредными они не являются, но вкус воды меняется. Такой напиток может даже понижать рН баланс в желудке.

Вода подвергается действию внешних факторов. На открытой чашке с водой накапливается пыль. Помимо этого в нее могут попасть мелкие насекомые, если вы оставили жидкость на улице.

Вода может получить затхлый вкус. Для этого достаточно всего получаса. Когда вода из-под крана нагревается до комнатной температуры, ее запах и вкус меняется.

После очередного глотка в воде увеличивается содержание микробов, поступающих из слюны. Если оставлять воду надолго, в ней может увеличиться количество бактерий. В вашем рту обитает около тысячи разных микроорганизмов. Представьте, сколько бактерий остается в чашке после каждого глотка. К тому же они размножаются с быстрой скоростью.

Нарушение сна. Если вы ставите воду рядом с кроватью и периодически пьете ее, можете почувствовать позывы к мочеиспусканию. К тому же частые подъемы ночью нарушают естественный цикл сна, из-за чего вы будете просыпаться невыспавшимися.