Эксперт назвала правила использования антисептиков

Слишком частое мытье рук и их дезинфекция могут негативно сказаться на кожных покровах — вызвать сухость, раздражение или аллергию, для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем и увлажняющие средства, рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Подмосковья Наталья Махнева.

"При использовании дезинфицирующих средств важно соблюдать несколько правил. Несмотря на то, что в составе большинства кожных антисептиков и санитайзеров содержатся масла и экстракт алоэ, регулярное использование антисептика может вызывать сухость, раздражение, зуд, покраснение кожи или аллергию. Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства",

— сказала Махнева, слова которой приводит в своем сообщении подмосковный минздрав.

Также эксперт рекомендует в период пандемии убираться в защитных перчатках, поскольку средства для уборки содержат вещества, которые могут негативно повлиять на состояние кожи. Кроме того, она обратила внимание на то, что при использовании медицинских перчаток на улице, их необходимо менять в течение дня.