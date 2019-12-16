Что может произойти с организмом, если каждый день пить молоко

«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» Помните, эту известную песенку из советского мультфильма? И в самом деле, в детстве практически каждому из нас родители внушали, что молоко крайне полезно и употреблять его необходимо ежедневно. Правда, тогда и «деревья были большими», и молоко, если говорить откровенно, совсем другого качества.

В наши дни неоспоримую пользу молока многие ставят под сомнение. А некоторые исследователи утверждают, что взрослым людям лучше вообще исключить этот продукт из своего рациона по целому ряду причин. Что же может произойти с организмом, если каждый день пить молоко, рассказывает «Рамблер».

Вздутие живота

С каждым годом все больше людей начинают страдать от непереносимости лактозы. Сложность переваривания молочных продуктов провоцирует вздутие живота и другие проблемы с пищеварением (например, запоры). И чем старше человек, тем сложнее организму справиться с повышенной нагрузкой.

Проблемы с кожей

Не секрет, что наша кожа моментально реагирует на то, что мы едим. В частности, из-за злоупотребления молоком на лице часто могут появляться воспаления. Их провоцирует D-галактоза — продукт распада лактозы, содержащейся в молоке. Отказавшись от этого напитка, вы заметите, что ненавистных прыщиков стало гораздо меньше. Кроме того, отказавшись от молока (или хотя бы сократив его количество), вы можете избавиться от отеков.

Риск развития онкологии

В молоке содержится белок ИФР-1, который, согласно результатам некоторых исследований, может провоцировать рост раковых клеток. Так, у женщин, которые выпивали более одного стакана молока ежедневно, чаще диагностировали рак яичников по сравнению с теми, кто этим напитком не злоупотреблял.

Безусловно, есть у молока и полезные свойства, о которых все мы прекрасно знаем. Нужно только помнить, что все хорошо в меру, а также выбирать действительно качественный продукт.