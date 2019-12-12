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Один витамин, который поможет мозгу не стареть 

Рамблер 1 час назад
Среди полезных для человека элементов, ученые выделяют витамин-защитник для мозга. Таким "званием" наградили витамин Е.
Как выяснил "Рамблер", этот витамин зовут защитником тканей мозга, так как он способствует их укреплению вместе со стенками капилляров. Кроме того, витамин Е спасает нервные окончания от токсинов и свободных радикалов.
Важно, что именно витамин Е сдерживает развитие болезни Альцгеймера, среди симптомов которой выделяют неспособность запоминать новую информацию, ухудшение памяти, перепады настроения, раздражительность и нарушение функций речи и понимания.
Этот биологически активный витамин особенно важен при переутомлении, неврастении или больших физических нагрузках.
При этом ученые из Университета штата Орегон провели исследование на рыбах, у которых в течении жизни был дефицит витамина Е. Оказалось, что у них уровень биомаркера DHA-PC был снижен примерно на 30 процентов, а именно это соединение составляет клеточные мембраны мозга.
Так, низкий уровень этого показателя вел к повреждению клеточных мембран и гибели нейронов. Ученые пришли к выводу, что именно витамин Е помогает избежать потерь молекул, очень важных для мозга.
Стоит отметить, что британские специалисты советуют мужчинам и женщинам употреблять в день по 4 и 3 миллиграмма этого витамина соответственно.
Среди продуктов с высоким содержанием витамина Е выделяют растительные масла, молоко, яйца семечки, бобовые, орехи, печень, овсянку, авокадо, семена подсолнечника и полезные для многих функций организма льняные семена.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ЗОЖ , Видео
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