Один витамин, который поможет мозгу не стареть

Среди полезных для человека элементов, ученые выделяют витамин-защитник для мозга. Таким "званием" наградили витамин Е.

Как выяснил "Рамблер", этот витамин зовут защитником тканей мозга, так как он способствует их укреплению вместе со стенками капилляров. Кроме того, витамин Е спасает нервные окончания от токсинов и свободных радикалов.

Важно, что именно витамин Е сдерживает развитие болезни Альцгеймера, среди симптомов которой выделяют неспособность запоминать новую информацию, ухудшение памяти, перепады настроения, раздражительность и нарушение функций речи и понимания.

Этот биологически активный витамин особенно важен при переутомлении, неврастении или больших физических нагрузках.

При этом ученые из Университета штата Орегон провели исследование на рыбах, у которых в течении жизни был дефицит витамина Е. Оказалось, что у них уровень биомаркера DHA-PC был снижен примерно на 30 процентов, а именно это соединение составляет клеточные мембраны мозга.

Так, низкий уровень этого показателя вел к повреждению клеточных мембран и гибели нейронов. Ученые пришли к выводу, что именно витамин Е помогает избежать потерь молекул, очень важных для мозга.

Стоит отметить, что британские специалисты советуют мужчинам и женщинам употреблять в день по 4 и 3 миллиграмма этого витамина соответственно.

Среди продуктов с высоким содержанием витамина Е выделяют растительные масла, молоко, яйца семечки, бобовые, орехи, печень, овсянку, авокадо, семена подсолнечника и полезные для многих функций организма льняные семена.