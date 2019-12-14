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Зачем я перестала пить молоко 

Рамблер 4 часа назад
Зачем я перестала пить молоко
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Когда-то молоко считалось исключительно полезным, а с бабушками на эту тему лучше и не спорить. Но сейчас врачи все чаще рекомендуют отказаться от употребления молока в пользу других кисломолочных продуктов. Я перестала пить молоко в чистом виде и крайне редко добавляю его в кофе, и вот почему.
У взрослых людей снижается выработка лактазы, специального фермента, который помогает расщеплять молочный сахар — лактозу. В результате может нарушаться пищеварение, появляется вздутие и другие неприятные симптомы.
Несмотря на то, что молоко считается источником кальция, оно может провоцировать "вымывание" этого минерала из костной ткани. Все дело в том, что молоко повышает кислотность, и на ее нейтрализацию организм "направляет" минералы, например, кальций из костей.
Опасность также представляет миристиновая кислота, которая может привести к развитию атеросклероза, так как повышает уровень липопротеинов низкой плотности. В группу риска попадают люди с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
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Комментарии 16 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ
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