Зачем я перестала пить молоко

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Когда-то молоко считалось исключительно полезным, а с бабушками на эту тему лучше и не спорить. Но сейчас врачи все чаще рекомендуют отказаться от употребления молока в пользу других кисломолочных продуктов. Я перестала пить молоко в чистом виде и крайне редко добавляю его в кофе, и вот почему.

У взрослых людей снижается выработка лактазы, специального фермента, который помогает расщеплять молочный сахар — лактозу. В результате может нарушаться пищеварение, появляется вздутие и другие неприятные симптомы.

Несмотря на то, что молоко считается источником кальция, оно может провоцировать "вымывание" этого минерала из костной ткани. Все дело в том, что молоко повышает кислотность, и на ее нейтрализацию организм "направляет" минералы, например, кальций из костей.

Опасность также представляет миристиновая кислота, которая может привести к развитию атеросклероза, так как повышает уровень липопротеинов низкой плотности. В группу риска попадают люди с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.