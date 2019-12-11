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Названа опасность нового типа гирлянд 

РИА Новости 1 час назад
Названа опасность нового типа гирлянд
Фото: РИА Новости
Новогодние гирлянды могут вызвать эпилептические припадки, и не только у эпилептиков, рассказал радио Sputnik невролог Василий Генералов.
Новогодние гирлянды являются неотъемлемой частью праздничного оформления российских городов и частных домов. Однако если классическое световое оформление существует уже давно и не вызывает проблем, то новый тип гирлянд несет угрозу для здоровья, предупредил Генералов.
"Гирлянды стали диодными и очень яркими. Их ставят в мелькающие режимы, и мне это не нравится. Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной",
— рассказал врач.
Гирлянды представляют угрозу не только для людей с выявленной эпилепсией. Генералов напомнил, что приступ может случиться у кого угодно. Пример тому он нашел в компьютерных играх.
"В начале этого века была неожиданная вспышка эпилепсии. Компьютерные игры с резким контрастом белого и черного вызывали эпилептические приступы у тех, кто даже не подозревал о том, что у них есть такая склонность. Мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне тоже спровоцировал эпилептические приступы",
— отметил невролог.
На большинстве гирлянд, которые могут вызвать приступ эпилепсии, обязательно присутствует предупреждение о таком эффекте. Но, если дома вы можете отказаться от опасных украшений, то на улице избежать такого воздействия не получится.
"Если вы почувствовали дискомфорт от ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой. Практика показывает, что если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких огней. Надо закрывать глаза чем-то более плотным, чтобы остановить световой поток. Параллельно с этим надо покинуть место, где идет световая провокация. Это единственная помощь в этой ситуации",
— посоветовал врач.
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Теги:
ЗОЖ , ИА Sputnik
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