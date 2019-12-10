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Как красная икра может навредить здоровью 

Рамблер 7 часов назад
Как красная икра может навредить здоровью
Фото: depositphotos.com
В предновогодний период большинство российских семей старается побаловать себя красной икрой. Однако медики предупреждают, — с этим продуктом следует быть осторожней. Чем он может быть опасен? Выяснял "Рамблер".
Как бы парадоксально это ни звучало, красная икра может навредить организму за счет высокого содержания витаминов A, E и D. В умеренном количестве они безопасны, но при слишком большой дозировке может произойти гипервитаминоз.
Помимо этого от красной икры следует отказаться людям, страдающим от проблем с сердцем и высокого давления. Холестерин и соль, содержащиеся в продукте могут негативным образом отразиться на здоровье таких людей.
Если же у вас не имеется противопоказаний, и и вы все же решили закупиться красной икрой к новогодним праздникам, обязательно приобретайте продукт лишь у проверенных производителей. Нередко случается так, что изготовители добавляют в красную икру антибиотик уротропин, который запрещен в России. Как правило, он содержится в икре в пластиковой таре.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ЗОЖ
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