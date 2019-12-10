Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Герпес: разнообразие во всем
Герпес: разнообразие во всем
Болезни и лекарства
Ученые разработали вакцину от аллергии на березу
Ученые разработали вакцину от аллергии на березу
ЗОЖ
Врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ
Врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ
Новости
Кому надо отказаться от соленых огурцов
Кому надо отказаться от соленых огурцов
ЗОЖ

Чем полезен для здоровья лыжный спорт 

WomanHit.ru 4 часа назад
Чем полезен для здоровья лыжный спорт
Фото: WomanHit.ru
Врач-кардиохирург Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ Григорий Андреевич Есион рассказал WomanHit.ru, почему такой активный отдых необходим нашему организму.
В свое время Петр Францевич Лесгафт — врач и основоположник научной теории физического воспитания в России — сказал о лыжном спорте: «Лыжи — вот моя поликлиника, сосны — вот мои доктора». Начнем с того, что лыжный спорт предполагает, во-первых, регулярные занятия на свежем воздухе, вне помещения, а во-вторых — высокие нагрузки не только на опорно-двигательную систему, но и на органы дыхания, на сердечно-сосудистую систему. В этом и заключаются основные плюсы лыжного спорта для нашего организма.
Так, занятия беговыми лыжами способствуют насыщению организма кислородом, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, укрепляют общий иммунитет, в том числе и органов дыхания, к вирусным и инфекционным заболеваниям. Вместе с тем людям, впервые приступающим к занятиям лыжным спортом, следует делать упор не на скоростных показателях, а на спокойных лыжных прогулках на низком пульсе.
Для этого необходимо определить частоту сердечных сокращений, максимально допустимую для вашего возраста. Если подойти к этому вопросу ответственно, то риски возникновения проблем сердечно-сосудистой системы при лыжной прогулке значительно сократятся. Обязательным условием занятий должна быть разминка перед лыжной прогулкой, а после пробежки на лыжах необходимо пройти 200–250 метров спокойным шагом, чтобы дыхание и пульс вернулись в обычный ритм.
Также необходимо отметить, что занятия спортом, в том числе и беговыми лыжами, должны быть регулярными. Тренировка один раз в месяц не даст никакого эффекта, а скорее будет вредной для организма, так как приведет к разовым изменениям в привычном функционировании сердечно-сосудистой системы. В то же время для поддержания необходимой физической активности нет надобности в ежедневных тренировках. Достаточно заниматься два раза в неделю, чтобы держать свое тело, и сердечно-сосудистую систему в том числе, в необходимом тонусе.
Перед началом занятий беговыми лыжами необходимо посетить кардиолога и проверить, насколько вы готовы к данному виду спорта, какие нагрузки могут быть для вас оптимальными, какой порог частоты сердечных сокращений не стоит переходить. Без консультации с кардиологом приступать к занятиям любыми видами спорта в возрасте за сорок лет я категорически не рекомендую.
Видео дня. Какие россияне больше всего пьют
WomanHit.ru: последние новости
Три способа избавится от насморка и кашля за три дня Три способа избавится от насморка и кашля за три дня Как сохранить зубы здоровыми Как сохранить зубы здоровыми 5 советов кардиолога: как сохранить сердце здоровым 5 советов кардиолога: как сохранить сердце здоровым
Комментарии 
Теги:
ЗОЖ , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Герпес: разнообразие во всем
Герпес: разнообразие во всем
Ученые разработали вакцину от аллергии на березу
Ученые разработали вакцину от аллергии на березу
Врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ
Врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ 1
Кому надо отказаться от соленых огурцов
Кому надо отказаться от соленых огурцов
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа 1
Видео
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
00:42
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
ЗОЖ
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Где больше всего пьют в России
01:23
Где больше всего пьют в России
ЗОЖ
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
01:41
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
Новости
Роженицы обвинили роддом в детских травмах
00:46
Роженицы обвинили роддом в детских травмах
Новости
Какая температура тела на самом деле нормальная
26:08
Какая температура тела на самом деле нормальная
ЗОЖ Наука
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение