Чем полезен для здоровья лыжный спорт

Врач-кардиохирург Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ Григорий Андреевич Есион рассказал WomanHit.ru, почему такой активный отдых необходим нашему организму.

В свое время Петр Францевич Лесгафт — врач и основоположник научной теории физического воспитания в России — сказал о лыжном спорте: «Лыжи — вот моя поликлиника, сосны — вот мои доктора». Начнем с того, что лыжный спорт предполагает, во-первых, регулярные занятия на свежем воздухе, вне помещения, а во-вторых — высокие нагрузки не только на опорно-двигательную систему, но и на органы дыхания, на сердечно-сосудистую систему. В этом и заключаются основные плюсы лыжного спорта для нашего организма.

Так, занятия беговыми лыжами способствуют насыщению организма кислородом, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, укрепляют общий иммунитет, в том числе и органов дыхания, к вирусным и инфекционным заболеваниям. Вместе с тем людям, впервые приступающим к занятиям лыжным спортом, следует делать упор не на скоростных показателях, а на спокойных лыжных прогулках на низком пульсе.

Для этого необходимо определить частоту сердечных сокращений, максимально допустимую для вашего возраста. Если подойти к этому вопросу ответственно, то риски возникновения проблем сердечно-сосудистой системы при лыжной прогулке значительно сократятся. Обязательным условием занятий должна быть разминка перед лыжной прогулкой, а после пробежки на лыжах необходимо пройти 200–250 метров спокойным шагом, чтобы дыхание и пульс вернулись в обычный ритм.

Также необходимо отметить, что занятия спортом, в том числе и беговыми лыжами, должны быть регулярными. Тренировка один раз в месяц не даст никакого эффекта, а скорее будет вредной для организма, так как приведет к разовым изменениям в привычном функционировании сердечно-сосудистой системы. В то же время для поддержания необходимой физической активности нет надобности в ежедневных тренировках. Достаточно заниматься два раза в неделю, чтобы держать свое тело, и сердечно-сосудистую систему в том числе, в необходимом тонусе.

Перед началом занятий беговыми лыжами необходимо посетить кардиолога и проверить, насколько вы готовы к данному виду спорта, какие нагрузки могут быть для вас оптимальными, какой порог частоты сердечных сокращений не стоит переходить. Без консультации с кардиологом приступать к занятиям любыми видами спорта в возрасте за сорок лет я категорически не рекомендую.