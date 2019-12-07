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Почему возникает жажда с похмелья и как правильно ее утолять 

Рамблер 10 часов назад
Как правильно утолять жажду с похмелья
Фото: Depositphotos
Наверняка каждый хоть раз в жизни после вечера, проведенного в "компании" алкогольных напитков, испытывал наутро сильную жажду. Состояние, прямо скажем, не из приятных. Можно ли его облегчить и как это сделать, рассказывает "Рамблер".
Увлечение алкогольными напитками приводит к обезвоживанию организма, которое в свою очередь ведет к нарушению обмена веществ и затрудняет вывод токсинов. С этим состоянием можно и нужно бороться, восполняя дефицит жидкости в организме. Но как это правильно делать?
Многие буквально "присасываются" к крану, пытаясь поглотить как можно больше воды. Пить, разумеется, необходимо, только делать это нужно, как говорится, с умом.
Дело в том, что употребление сразу слишком большого количества жидкости, даёт очень большую нагрузку на почки и на сердце. Это может привести к повышению давления. Чтобы нивелировать проблему, принимайте мочегонные препараты, которые стабилизируют состояние. Этот "трюк" также поможет избавиться и от отечности.
Следует также уделить внимание не только воде, но и пище. Чтобы жидкость не застаивалась в организме, исключите из рациона жареные, соленые и жирные блюда. Предпочтение стоит отдать куриному бульону, а также фруктам, особенно цитрусовым. Часто при обезвоживании советуют есть мороженое.
Очень важно правильно пить воду. Лучше утолять жажду минералкой, выпивая ее не залпом (хотя очень хочется), а маленькими глотками. В воду можно добавить мед и лимон. В первые часы наутро после чересчур активных возлияний следует выпить не менее 1.5-2 литров воды.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ
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