Как правильно утолять жажду с похмелья

Почему возникает жажда с похмелья и как правильно ее утолять

Наверняка каждый хоть раз в жизни после вечера, проведенного в "компании" алкогольных напитков, испытывал наутро сильную жажду. Состояние, прямо скажем, не из приятных. Можно ли его облегчить и как это сделать, рассказывает "Рамблер".

Увлечение алкогольными напитками приводит к обезвоживанию организма, которое в свою очередь ведет к нарушению обмена веществ и затрудняет вывод токсинов. С этим состоянием можно и нужно бороться, восполняя дефицит жидкости в организме. Но как это правильно делать?

Многие буквально "присасываются" к крану, пытаясь поглотить как можно больше воды. Пить, разумеется, необходимо, только делать это нужно, как говорится, с умом.

Дело в том, что употребление сразу слишком большого количества жидкости, даёт очень большую нагрузку на почки и на сердце. Это может привести к повышению давления. Чтобы нивелировать проблему, принимайте мочегонные препараты, которые стабилизируют состояние. Этот "трюк" также поможет избавиться и от отечности.

Следует также уделить внимание не только воде, но и пище. Чтобы жидкость не застаивалась в организме, исключите из рациона жареные, соленые и жирные блюда. Предпочтение стоит отдать куриному бульону, а также фруктам, особенно цитрусовым. Часто при обезвоживании советуют есть мороженое.

Очень важно правильно пить воду. Лучше утолять жажду минералкой, выпивая ее не залпом (хотя очень хочется), а маленькими глотками. В воду можно добавить мед и лимон. В первые часы наутро после чересчур активных возлияний следует выпить не менее 1.5-2 литров воды.