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Что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя 

Рамблер 4 часа назад
Мы все слышали о том, что бокал вина в день не только не нанесет вреда организму, но, напротив, даже приносит определенную пользу. Однако отказавшись от алкоголя насовсем, здоровью вы поможете намного лучше. Попробуйте не прикасаться к горячительным напиткам хотя бы 21 день (до Нового года еще есть время), и почувствуете разницу. О том, что же произойдет с вашим телом после отказа от алкоголя, рассказывает «Рамблер».

Улучшится функционирование мозга

В частности, вы заметите, что гораздо легче запоминаете новую информацию, окрепнет вербальная и зрительная память.
По-новому станете чувствовать вкус и осязать ароматы
Вкусовые и обонятельные рецепторы под воздействием алкоголя притупляются. Отказавшись от горячительных напитков, вы с удивлением обнаружите новые оттенки вкуса знакомых блюд и сможете уловить новые ноты ароматов, окружающих вас ежедневно.

Нормализуется работа сердца

Наверняка вы слышали о том, что бокал сухого вина за ужином оказывает защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Но отказавшись от алкоголя, вы не сделаете хуже, напротив, снизите риск развития гипертонии и инсульта.

Убережете нервную систему

Некоторые утверждают, что от алкоголя повышается настроение. На самом деле это не так. Да, спиртные напитки стимулируют нервную систему, но лишь на очень короткий момент. А затем уровень серотонина, гормона радости, резко падает, настроение ухудшается. Отказавшись от алкоголя хотя бы на месяц, вы почувствуете, что стрессов стало меньше, а улыбаться хочется чаще.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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