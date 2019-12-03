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Доказано, что регулярная чистка зубов защищает сердце 

Аргументы Недели + ещё 1 3 часа назад
Регулярная чистка зубов защищает сердце
Фото: Аргументы Недели
Корейские ученые провели интересное исследование. Оказывается, люди, регулярно чистящие зубы, имеют значительно меньше шансов получить сердечно-сосудистые заболевания.
Постоянно попадающие в кровоток бактерии могут поддерживать внутреннее воспаление в организме и значительно увеличивают кардиоваскулярные риски. В проведенном исследовании приняли участие более 160 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Эксперимент продлился 10,5 лет.
В начале наблюдения ни сердечной недостаточности, ни мерцательной аритмии у этих людей не было. Но с течением времени аритмия развились у трех процентов пациентов, а сердечная недостаточность у 4,9 процента.
При этом те участники эксперимента, кто чистил зубы три раза в день и чаще, имели более позитивные показатели. Мерцательная аритмия отмечалась у них на 10 процентов меньше, а сердечная недостаточность на 12 процентов.
Ученым удалось доказать, что эти результаты не зависели ни от занятий спортом, ни от потребление алкоголя. Даже сопутствующие заболевания тут не важны. На уменьшение количества сердечных заболеваний, по мнению специалистов, оказала влияние именно тщательная гигиена ротовой полости.
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