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Почему стресс может быть заразным 

Умная 8 часов назад
Почему стресс может быть заразным
Фото: Умная
ОРВИ, ОРЗ, грипп, ангина, дизентерия — эти и еще ряд заболеваний объединяет то, что они заразны. Однако совсем недавно ученые сразу нескольких стран независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу: заразным бывает не только заболевание, но и состояние. Например, стресс.
Сара Фикочелли стала автором исследования ученых Гавайского университета, в ходе которого выяснилось, что заразиться стрессом можно от окружающих так же, как простудой. При том большей опасности заражения подвергаются женщины, так как они более тонкие и впечатлительные натуры и всегда готовы посочувствовать ближнему.
Самыми опасными «распространителями заболевания» являются для них муж или руководитель на работе в момент, когда они находятся в плохом настроении или в ярости. Ученые обнаружили, что в такие моменты у дам уровень волнения и тревоги зашкаливает. Если речь идет о рабочем месте, то «инфицирование» имеет продолжение. Объятая волнением женщина невольно передает это состояние другим членам коллектива, и те, кто не сумел удержать страх в себе, в свою очередь, передает его другим. Этому явлению в научном мире даже дали специальное название — «пассивный стресс».
Ученые Университета Калгари подобное явление наблюдали у людей, которые окружают пациента с посттравматическим стрессовым расстройством. С точки зрения науки это выглядит так: стрессовые сигналы, исходящие от кого бы то ни было, воздействуют на головной мозг и вызывают те же изменения, что бывают при настоящем стрессе. При этом совсем неважно, был ли у «зараженного» личный травмоопыт.
Для подтверждения результатов наблюдения ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Подвергнув одно животное стрессу, они запускали его в клетку к другому. Одновременно специальные приборы давали показания о реакции конкретной группы мозговых клеток у мыши — хозяина клетки. Результаты оказались предсказуемы: вторая мышь приобретала тот же уровень стресса, что и ее гостья. Затем вторая мышь помещалась в клетку к другим грызунам, и уже вскоре приборы фиксировали стрессовое состояние у всей группы подопытных.
По-своему подошли к изучению этого вопроса ученые Института наук о мозге Макса Планка и Технологического университета Дрездена (Германия). Они провели эксперимент, участниками которого стали люди, поделенные на две группы. Первая решала сложные задачи, отвечала на всевозможные непростые вопросы, а вторая наблюдала за участниками первой. Ученые выяснили, что у части наблюдателей организм начинал вырабатывать гормон стресса кортизол. Причем это происходило даже тогда, когда сам участник эксперимента, за которым наблюдал человек из другой группы, в ходе решения задач не испытывал волнения. Немецкие ученые также отметили, что, если испытуемые и наблюдатели были знакомы, то последние испытывали волнение в 40 процентах случаев, если нет, то этот показатель падал до 30 процентов.
Еще один интересный вывод состоял в том, что стресс испытывали даже те, кто наблюдал за происходящим из другой комнаты или вообще посредством онлайн трансляции. Из чего ученые сделали вывод, что фильмы со сценами ужаса, страданиями людей и тому подобном, вызывают у зрителей реальный стресс. Об этом рассказала Вероника Энгерт, впоследствии написавшая работу «Стресс оказался очень заразен».
Еще одна группа американских психологов, занимаясь изучением этого вопроса, пришла к выводу, что заражение стрессом происходит посредством мимики, определенных движений, запахов, поз, интонации. Достаточно оказаться в компании одному человеку с повышенной нервозностью, как уже вскоре повышение уровня кортизола будет обеспечено еще нескольким людям.
Психологи определили и симптомы стрессового расстройства: рассеянность, головная боль, метеоризм или просто тяжесть в желудке, в сложных случаях — возникновение нейродермитов и дерматитов, выпадение волос, ломкость ногтевых пластин, длительное заживление ран и даже проблемы со слухом. Однако, по мнению ученых, этому можно противостоять. Снять стресс помогают, например, домашние животные. Иногда выручает даже просто чашка свежезаваренного чая, не случайно у китайцев есть выражение: «одновременно пить чай и нервничать невозможно». Выйти из стресса нередко помогает просто любимое блюдо или лакомство — главное, «не подсесть» на этот способ, предупреждают ученые, чтобы потом стресс не возник от цифры на весах.
Чтобы не бороться с последствиями стресса, лучше не допускать его возникновения. В этом случае одним из лучших способов ученые считают занятия йогой, которые помогают держать эмоции под контролем, а значит, и сдерживать стресс.
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