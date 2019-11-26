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Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов 

РИА Новости + ещё 9 7 часов назад
Врачи рассказали об опасности мандаринов
Фото: Pixabay
Без вреда для здоровья можно съедать 4 мандарина ежедневно, фрукт очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение, поэтому традиция употреблять мандарины на новогодние праздники очень хорошая, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Средняя суточная доза — 4 мандарина … мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
Она отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.
С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому употребление фруктов необходимо. Мандарины являются низкокалорийным продуктом, при этом они богаты витаминами, в том числе витамином С, пояснила диетолог.
Она отметила, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами.
У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.
Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.
Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное — не употреблять их натощак. При соблюдении простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека — выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение, уточнила Прунцева.
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Теги:
ЗОЖ , Новости , РИА Новости
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