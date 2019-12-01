Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь

Может ли скорость ходьбы отразиться на нашем здоровье

Ученые Центра медико-биологических исследований Лестера выяснили: существует взаимосвязь между темпом ходьбы и продолжительностью жизни людей. «Рамблер» узнал подробности исследования и готов раскрыть секреты «полезной ходьбы».

В чем суть исследования

Исследовательская группа центра проводила наблюдения на протяжении 7 лет. Почти полмиллиона жителей Великобритании предоставляли информацию о темпе свой ходьбы и скорости, с которой обычно передвигаются в течение дня. Британцы должны были оценивать скорость своей ходьбы: медленная, средняя или быстрая. Ученые подсчитали процент смертности среди респондентов и вывели закономерность. Оказалось, что темп ходьбы влияет на работу организма и его функционирование.

Чем быстрее, тем лучше

Выводы, опубликованные в журнале Mayo Clinic Proceedings, свидетельствуют: те, кто ходят быстро, живут дольше тех, кто ходит медленно. Ходьба не прибавляет несколько лет жизни и не является эликсиром бессмертия. А вот само движение и способность быстро передвигаться могут увеличить шансы на продолжительную и активную старость. Исследования показали, что в независимости от веса человека, быстрая ходьба для людей с повышенным индексом массы тела (ИМТ) влияет так же положительно, как и на людей с обычной ИМТ.

Вреден ли медленный темп

Если у вас выраженный медленный темп, вы испытываете чувство тяжести и постоянно задыхаетесь при быстрой ходьбе — это является признаком проблем со сердечно-сосудистой системой. В таком случае стоит обратиться к специалисту. Если же у вас все хорошо, вам просто нравится гулять и наслаждаться свежим воздухом, не отказывайте себе в этом удовольствии и не устраивайте марафоны. Медленная ходьба тоже приносит пользу и помогает поддерживать хорошую физическую форму. При пеших прогулках кровь более интенсивно движется по сосудам и обогащает все органы большим количеством кислорода. Чтобы прогулка стала приносить пользу и оказывать влияние на ваш организм, она должна длиться минимум 30-40 минут.

Как правильно осуществлять пешие прогулки

Самое главное правило — регулярность. Прогулки должны быть ежедневными и без дополнительных усилий. Вы должны наслаждаться ходьбой, а не задыхаться от бега. Очень полезно чередование скорости движения с умеренной на быструю и наоборот. Увеличивайте нагрузку постепенно, особенно, если вы давно не занимались физической нагрузкой. Голова при ходьбе должна быть поднята, чтобы вы могли полной грудью ощущать свежий воздух. Плечи должны быть расслаблены и опущены, при этом старайтесь выпрямить спину. При выборе места для прогулки, отдавайте предпочтение холмистой местности, так вы сможете задать определенный темп и напрячь все мышцы.