Что на самом деле сахар делает с организмом

О том, что сахар — это «сладкая смерть», каждый из нас слышал неоднократно. Однако, в чем именно заключается вред сахара (помимо негативного воздействия на здоровье зубов и стройность фигуры), не каждый сможет сходу ответить. Мы привыкли говорить, что сахар вреден, но вот объяснить, к каким последствиям может привести его чрезмерное употребление, порой не можем. Между тем, последствия эти могут быть весьма серьезными. О том, как же влияет на организм человека сахар, рассказывает «Рамблер».

Развитие заболеваний сердца

Исследователи пришли к выводу, что сахар играет большую роль в повышении уровня холестерина, а не жиры, как было принято считать многие годы. Причиной этого является негативное воздействие фруктозы на метаболизм. Кроме того ее употребление повышает уровень глюкозы и инсулина в крови, что, в свою очередь ведет к брюшному ожирению. Все это является фактором риска для возникновения и развития болезней сердца.

Риск возникновения онкологии

Известно, что онкологические заболевания проявляются в неконтролируемом делении и росте клеток. Регулирует этот процесс в том числе инсулин. Некоторые эксперты полагают, что употребление сахара, которое повышает уровень инсулина, вносит свою лепту в то, что в организме начинает развиваться рак.

Сахар вызывает привыкание

Употребление сахара вызывает очень сильную выработку дофамина в мозге. Возникает привыкание к нездоровой пище, поэтому многим от нее так сложно отказаться. Выход тут один — исключить из рациона тот фактор, который виновен в формировании нездоровой привычки.