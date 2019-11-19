Как привычка грызть ногти защищает от аллергии

Как привычка грызть ногти защищает человека от аллергии

Детская привычка грызть ногти безусловно вредная. Кстати, подобным грешат даже взрослые в моменты задумчивости или определённого стресса. Научно эта привычка называется онихофагией и свойственна преимущественно детям, а вот вред от неё исключительно косметический — на самом деле обгрызание ногтей приносит детям определённую пользу, как бы это и не казалось фантастическим.

Сотрудники канадского Университета Макмастера опубликовали в журнале «Pediatrics» результаты своих исследований подобной привычки. Миф о вреде этого занятия был полностью развеян — всё дело заключается в «тренировке» иммунитета путём внесения себе ряда инфекций от ногтей и пальцев. Исследование проводилось несколько лет, в течение которых велось наблюдение за несколькими группами детей, имеющими привычку грызть ногти. В результате было установлено, что у них значительно снижены возможные аллергические реакции и более сильный иммунитет, по сравнению с «культурными» сверстниками. Показатель снижения риска составил более чем 11%, что существенно удивило не только учёных, а и общественность.

Аналогичное исследование проводили учёные из Новой Зеландии, которые вообще получили результат снижения риска аллергических реакций аж на 28%. Таким образом процент аллергиков среди любителей этой «вредной привычки» значительно ниже, чем среди тех, кому в детстве не позволяли грызть ногти. Исследование тоже проводилось на группе детей, которых наблюдали в течение нескольких лет. Как видим, мнение об определённой полезности подобной привычки имеет вполне научное обоснование.

В обществе подобная привычка осуждаема, но для детей вполне естественна. На ногтях и под ними всегда содержится масса микроорганизмов, которые попадая в рот вызывают отклик иммунной системы. Таким образом иммунитет действительно развивается, приучаясь бороться с инфекциями. Даже если руки ребёнка хорошо вымыты, микробы всё равно остаются под ногтями, а постоянная работа иммунитета вполне полезна для подготовки ко взрослой жизни с массой рисков в плане заболеваний. Бесспорно, что совсем уж грязные руки не нужно тянуть в рот, но дома можно иногда позволять ребёнку погрызть свои ногти.

Проведённые исследования, разумеется, не причина заставлять детей заниматься подобными делами, но и трагедию из такой привычки делать не стоит. Единственное, на что следует обратить внимание родителям, это на необходимость контроля с целью недопущения превращения обычной детской привычки в привычку всей жизни. В будущем обгрызание ногтей может отложиться на психологическом уровне и избавиться от этого будет очень сложно.