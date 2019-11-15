Как завтракать, чтобы поддержать здоровье печени

Печень, является главным фильтром и регулятором организма. И если в ее работе есть сбои, то следует как можно быстрее их устранить.

Известно, что питание влияет практически на все процессы в нашем организме. Как выяснил "Рамблер", одним из самых эффективных помощников для уставшей печени является правильный завтрак.

Специалисты рекомендуют завтракать через час после пробуждения, чтобы организм уже успел "запуститься". Перед этим следует выпить стакан воды, чтобы дать телу проснуться.

Для здоровья печени пагубными окажутся традиционные завтраки с бутербродами. Жирное мясо, сыр и колбаса с утра не станут помощниками для оздоровления печени.

Большое количество легкоусвояемых углеводов (манная каша, картофель, белый хлеб) на завтрак тоже не стоит употреблять. Такие приемы пищи ведут к диабету 2 типа и ожирению.

По мнению специалистов, здоровым завтраком для печени станут виноград, груши и яблоки, ягоды, свежевыжатый сок.

Пророщенное зерно полезно для печени из-за большого количества биологически активных веществ и витаминов.

В этом деле помогут также бобовые и нежирные кисломолочные продукты, так как они поддерживают микрофлоры и поставляют в организм необходимый белок.

Эксперты отмечают, что печень особенно любит овсяную и гречневую каши. В целом спасительными будут каши из цельного нешлифованного зерна и мюсли.

Кроме того, "энергетиком" для клеток печени станет мед. А если съесть с утра кашу с медом и семенами льна, весь организм будет вам благодарен.

Таким образом, регулярный сбалансированный "правильный" завтрак поможет печени работать на полную силу и активно выводить токсины. Конечно, это работает лучше при сокращении или отказе от употребления спиртного, которое нашу печень только "сажает".