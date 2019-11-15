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Что будет, если употреблять только оранжевые продукты 

Умная 8 часов назад
Что будет, если есть только оранжевые продукты
Фото: Умная
Ученые считают, что цвет продуктов влияет на эмоциональное восприятие и даже на пищеварение. Например, при одном взгляде на оранжевую пищу человек уже насыщается энергией, и становится более доброжелательным. А если такие блюда употреблять постоянно?

Улучшится зрение

Продуктов оранжевого цвета много. Это абрикосы, морковь, манго, хурма, тыква, ягоды облепихи, годжи, определенные сорта мандаринов, апельсинов, болгарского перца, айвы и даже красной рыбы. С давних времен оранжевые фрукты считаются солнечными и их употребление связывают с радостью и здоровьем.
Врачи Офтальмологической клиники филиала Боткинской городской больницы, Москва, проводили исследование и выяснили, что решить незначительные проблемы со зрением может правильное питание, в частности употребление продуктов оранжевого цвета.
На качество зрения негативно влияет повышенное внутриглазное давление, его периодическое возникновение является основным пусковым механизмом к развитию глаукомы.
Согласно медицинской статистике, еще совсем недавно это заболевание диагностировали только у людей в возрасте от 55 лет и старше. Но на сегодняшний день уже подтверждено немало случаев, когда глаукома развивалась у мужчин и женщин, недавно перешагнувших 30-летний рубеж.
Отечественные офтальмологи уверены, что ежедневное употребление продуктов оранжевого цвета способно отодвинуть возникновение этого заболевания на много дальше. Все дело в том, что желто-оранжевый пигмент фруктам, овощам и рыбе придает бета-каротин, или сложный витамин Е160а.
Его положительное влияние на сетчатку глаз давно подтверждено многими учеными. Однако в чистом виде этот витамин практически не усваивается в человеческом организме. Но органические соединения, присутствующие в овощах и фруктах, позволяют бета-каротину не только миновать агрессивную желудочную среду, но и эффективно всасываться в кишечнике. Поэтому острота зрения напрямую связана с оранжевыми продуктами.

Замедлится старение организма

Все сорта красной рыбы, а также ягоды облепихи и годжи содержат омега-3 жирные кислоты. Известно, что это уникальное биологическое вещество поддерживает кожу в эластичном состоянии, а еще выстраивает полноценные клеточные мембраны, позволяя продуцированным гормонам быстрее проникать в кровь. Витамин Е160а в целом оказывает положительное влияние на работу эндокринных желез человека.
Специалисты Эндокринологического научного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, считают, что пациентам с гормональной дисфункцией, особенно возникшей на фоне нервных болезней и анорексии, для постепенного восстановления своей репродуктивной системы необходимо ежедневно употреблять фрукты, овощи оранжевого цвета и красную рыбу.
Все это способствует биологическому улучшению работы эндокринной системы. А ее поддержание в гармоничном состоянии вообще является главным залогом долголетия человека.
Пока у него продуцируются половые и другие гормоны, в организме осуществляется торможение старения на клеточном уровне, и чем дальше отодвигается наступление климактерического периода, тем больше лет проживет данный индивид. Поэтому употребление оранжевых продуктов питания можно считать профилактикой старения организма.

Может возникнуть заболевание печени

Ежедневное и длительное употребление оранжевых продуктов способно придать коже красивый золотисто-бежевый цвет. Это связано с переизбытком данного пигмента в организме. Однако в подобных случаях изменения оттенка возможно также и на слизистых оболочках глаз, а это уже признак развивающейся болезни.
Во всяком случае сотрудники Научно-исследовательского центра гепатологии, Москва, на подобный симптом требуют обращать серьезное внимание.
Пожелтение кожных покровов и склер глаз происходит из-за повышения содержания пигмента в крови — билирубина, независимо от причин.
Чаще всего такое явление возникает в следствии нарушения реакции конъюгации с глюкуроновой кислотой, в результате неправильно осуществляется вывод билирубина, который должен нейтрализоваться в печени и выводиться с желчью.
Однако в некоторых случаях нарушения метаболических процессов в этих органах, билирубин остается в крови или даже может возвращаться туда из желчных протоков. Это приводит к сбою в работе печени и в ней развивается воспалительный процесс.
Не всегда большое количество продуктов оранжевого цвета в организме способствует сильному повышению органического пигмента в крови, такие реакции сугубо индивидуальны. Но подобные случаи не редкость.
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Теги:
ЗОЖ , Минздрав РФ
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