Ученые выявили новую опасность сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Альберты.

«Мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани», — пишут «Известия», ссылаясь на исследования ученых.

Специалисты отмечают, что сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. Кроме того, продукты жизнедеятельности бактерий могут свободно перемещаться из кишечника в другие части организма. Из-за этого повышается вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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