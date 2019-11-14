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Ученые выявили новую опасность сахара 

Ura.Ru + ещё 8 5 часов назад
Ученые выявили новую опасность сахара
Фото: Ura.Ru
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Альберты.
«Мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани», — пишут «Известия», ссылаясь на исследования ученых.
Специалисты отмечают, что сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. Кроме того, продукты жизнедеятельности бактерий могут свободно перемещаться из кишечника в другие части организма. Из-за этого повышается вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Ранее диетологи посоветовали уменьшить объем рекламы сладкого, так как все больше россиян страдают от лишнего веса и ожирения, напоминает агентство Nation News.
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Теги:
ЗОЖ , газета "Известия"
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