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Врачи рассказали об эффективности вакцинации от гриппа 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Фото: RT на русском
Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилёва в беседе с Inforeactor рассказала, какова эффективность вакцин от гриппа, и почему после прививки люди могут заболеть.
По её словам, сегодня медицинские учреждения предлагают на выбор несколько видов вакцин отечественного и импортного производства. Они отличаются лишь количеством антигенов и консервантов, а вирусы везде одинаковые, заверила иммунолог.
Она также отметила, что после вакцинации человек может заболеть гриппом, но заболевание будет протекать в лёгкой форме и без осложнений.
Вместе с тем она напомнила, что защиты от других вирусов прививка не даёт.
«Вирусных инфекций масса, и защититься от них практически невозможно, нет никаких прививок,
— объяснила Скорпилёва.
По её мнению, уберечь организм от вирусных инфекций можно только двумя способами: вести здоровый образ жизни и не бывать в общественных местах.
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Теги:
ЗОЖ , Грипп
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