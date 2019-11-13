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Популярную БАД признали смертельно опасной 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Популярную БАД признали смертельно опасной
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые признали, что одна из популярных пищевых добавок может оказать смертельное влияние на здоровье человека. По их словам, добавка «Кратом» опасна для жизни.
Отметим, что влияние добавки на здоровье человека доказали американские ученые. Они выяснили, что она негативно сказывается на здоровье печени. Вывод был сделан на основе анализа четырех сотен случаев повреждения печени. Некоторые из пациентов принимали добавку как стимулятор, а также для устранения боли в суставах. Причем все пострадавшие применяли лекарство от 2 до 6 недель, после чего у них появились признаки повреждения печени.
Также ученые пришли к выводу, что «Кратом» не может использоваться без рецепта, так как потенциально опасен для здоровья, пишет vpravda.
Напомним, что в России хотят бороться с БАДами. Госдума намерена отрегулировать торговлю медикаментами и биологически активными добавками в интернете.
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Теги:
ЗОЖ , Госдума
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