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Для чего нужно спать с подушкой между ног 

Рамблер 12 часов назад
Для чего нужно спать с подушкой между ног
Фото: depositphotos.com
Многие врачи рекомендуют спать с подушкой между ног. «Рамблер» расскажет, как это поможет улучшить ваше самочувствие.
Существует множество причин, почему уже сегодня вам следует начать спать с подушкой между ног. Одна из таких причин — стабильное положение во сне. Находясь с подушкой между ног, вы уменьшаете количество переворотов с бока на бок. Ваш сон станет более глубоким, комфортным и спокойным.
Подушку между ног уже давно используют беременные женщины, которые находятся на последних сроках. В этом случае она поддерживает нижние мышцы живота и снимает напряжение. К тому же подушка между ног помогает удобно устроиться на кровати, что на последнем триместре сделать довольно сложно.
Подушка между ног не дает коленям соприкасаться, тем самым ваше кровообращение между верхней частью тела и ногами улучшается. А если у вас больные колени или спазмы в ногах и пояснице, то подушка между ног — ваше спасение. Она снижает давление на поясницу и бедра и дарит спокойный сон.
Когда в жаркое время года ваши колени соприкасаются друг с другом, создается ненужный теплообмен, который доставляет дискомфорт. А подушка с наволочкой из натуральной ткани также решит это проблему.
Что касается выбора самой подушки, то лучше, если по размеру она будет от колен до лодыжек, чтобы они во время сна располагались на одном уровне. Также важно, чтобы она была упругой.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
ЗОЖ
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