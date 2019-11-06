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Ученые обнаружили новую опасность курения 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Ученые обнаружили новую опасность курения
Фото: ТК «Звезда»
Оказалось, что вредная привычка способна провоцировать заболевания психики.
Курение удваивает риски заболеть шизофренией и депрессией. К такому выводу пришли генетики из Великобритании, проанализировав ДНК более полумиллиона своих соотечественников.
Согласно исследованию, страдающие шизофренией и депрессией курят намного чаще, чем люди, не имеющие подобных заболеваний. Кроме того, курение в 2,27 раза увеличивает риск стать шизофреником и почти в два раза — получить хроническую депрессию.
Чем вызвана такая взаимосвязь, ученым доподлинно выяснить не удалось. Однако они предполагают, что никотин может нарушать работу серотонина и дофамина — двух сигнальных молекул мозга. Именно это и может спровоцировать развитие опасных болезней психики, говорится в исследовании, опубликованным журналом Psychological Medicine.
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Теги:
ЗОЖ
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