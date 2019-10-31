Названы польза и вред антиоксидантов

Когда говорят о пользе продуктов питания, часто упоминают о наличии в них антиоксидантов. Это вещества, которые борются со свободными радикалами и побеждают их. News.ru выяснил у специалистов, как устроен этот процесс на самом деле. Оказалось, не всегда антиоксиданты делают благое дело и не каждый свободный радикал нужно ликвидировать. Многое зависит от возраста человека и состояния его здоровья.

Враги и недруги

Свободные радикалы — это атом или группа атомов, которые содержат один или несколько так называемых непарных электронов. По законам химии, если электрон непарный, другой атом или молекула из клетки с лёгкостью присоединяются к нему. При этом самой клетке наносится урон и она погибает. Таким образом запускается необратимый процесс разрушения ткани.

Организм воспроизводит свободные радикалы как самостоятельно, так и получает извне — с пищей, жидкостями и воздухом, лекарственными препаратами. Курение тоже вносит свою «лепту». Никотин и смолы запускают целый ряд свободнорадикальных реакций.

Свободные радикалы — палка о двух концах. Они и лечат, и калечат. Так, вещества способы атаковать раковые клетки, а также разрушать вредоносные вирусы и бактерии. Часть свободных радикалов участвуют в производстве важных гормонов и активизации необходимых для жизни ферментов.

Свободные радикалы не вредят организму, он контролирует их. Всё меняется, когда этих веществ становится слишком много. Они начинают атаковать здоровые ткани. Например, подойдя к здоровой клетке кожного эпителия, такой «агрессивно настроенный» элемент её атакует и убивает. Подобный процесс повторяется вновь и вновь. Количество кожных клеток сокращается, запускаются процессы старения. Такой же механизм является «спусковым крючком» для многих болезней.

Антиоксиданты как щит

Антиоксиданты содержатся и в продуктах питания — черносливе, тыкве, винограде, орехах. Также эти вещества синтезируют искусственно и продают в таблетированной форме. Примеры самых распространённых антиоксидантов — аскорбиновая кислота, витамин Е, провитамин А, ликопин, танины, антоцианы.

Антиоксиданты обладают особым свойством — они уничтожают свободные радикалы. Механизм таков: антиоксиданты отдают свои электроны, при этом оставаясь стабильными соединениями. Разрушение молекул прекращается.

Такое они проделывают как с «родными» организму свободными радикалами, так и с «пришлыми гостями». Именно поэтому необходимость уничтожения свободных радикалов очень спорная. Можно ударной дозой помешать атаке свободного радикала на раковую клетку, и тогда разовьётся онкологическое заболевание.

Принимать антиоксиданты или нет — зависит от возраста человека, отметил в беседе с News.ru геронтолог, старший научный сотрудник лаборатории физико-химических основ регуляции биологических систем Института биохимической физики имени Эмануэля РАН Валерий Мамаев.

Валерий Мамаев, геронтолог:

В более молодом возрасте, от 30 до 45 лет, свободные радикалы скорее работают во вред, они разрушают здоровые клетки. Человек старится, портится кожа. Поэтому принимать антиоксиданты в таблетированном виде необходимо. Они продлевают молодость и сохраняют здоровье. Главное — проконсультироваться с врачом, чтобы человеку подобрали препарат правильно.

В возрастной период от 45 до 60 лет вероятность возникновения онкологического заболевания резко увеличивается, сообщил эксперт. Поэтому принимая ударную дозу антиоксидантов, человек рискует нарушить естественные процессы защиты. В этот отрезок жизни следует отказаться от приёма веществ. После 60 лет антиоксиданты можно принимать вновь — вероятность появления рака уменьшается с каждым годом.

Врач объясняет это тем, что в пожилом возрасте прекращается активный рост капилляров, а через них осуществляется питание всех клеток, в том числе и раковых. Раковой опухоли становится сложно развиваться в организме.