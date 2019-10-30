Что будет с кишечником, если есть хлеб каждый день

Бабушки все еще настаивают на том, что хлеб — всему голова. Однако со времен, когда это действительно было так, многое изменилось. "Рамблер" выяснил, что не так с современным хлебом.

Современные сельскохозяйственные предприятия в борьбе за урожай используют большое количество удобрений, а также токсичных веществ, которые борются с паразитами и сорняками. При производстве муки удаляется оболочка и зародыш зерна, содержащие ценную клетчатку, витамины, минералы и насыщенные жиры. А кроме того, применяются отбеливающие и антислеживающие добавки для улучшения товарного вида и увеличения срока хранения. В итоге на прилавке магазина оказывается красивый и вкусный хлеб, лишенный массы полезных свойств.

Как реагирует кишечник

В лишенном клетчатки кишечнике нарушается перистальтика, что может привести к вздутию, запорам и метеоризму. Полезные бактерии также страдают, а в результате снижается общий иммунитет. Кроме того, клетчатка обладает способностью замедлять всасывание сахара в кишечнике и снижать тем самым гликемический индекс продуктов.

Как выбрать правильный хлеб

Отдавайте предпочтение хлебу из цельнозерновой муки. Для ее производства используются все части зерна, а значит хлеб богат клетчаткой, витаминами, минералами и полезными жирами. В составе на первом месте должна быть указана обойная мука. Это в идеале. Чуть "хуже" по свойствам обдирная мука. Меньше всего пользы в муке высшего, первого и второго сорта — в такой муке мало клетчатки и других полезных веществ.