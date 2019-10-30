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Как впадают в летаргический сон 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает о летаргическом сне. Это состояние окутано мифами, с ним связано множество предрассудков. Летаргический сон не является нормальным состоянием организма. Хоть сердце и работает во время летаргического сна, а дыхание продолжается, все процессы происходят в замедленном режиме, а человек не реагирует на происходящее вокруг. Почему возникает летаргический сон? Почему раньше впавших в это состояние путали с умершими? Могут ли сегодня похоронить человека живым? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» выяснил, почему сердце никогда не устает. 
Теги:
ЗОЖ , Видео , Наука
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