Как впадают в летаргический сон

Видео рассказывает о летаргическом сне. Это состояние окутано мифами, с ним связано множество предрассудков. Летаргический сон не является нормальным состоянием организма. Хоть сердце и работает во время летаргического сна, а дыхание продолжается, все процессы происходят в замедленном режиме, а человек не реагирует на происходящее вокруг. Почему возникает летаргический сон? Почему раньше впавших в это состояние путали с умершими? Могут ли сегодня похоронить человека живым? Обо всём узнайте из ролика.