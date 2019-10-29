Врачи объяснили, как ночные перекусы старят тело

Врачи объяснили, как ночные перекусы старят организм

Перекусы в ночное время суток ведут к проблемам со здоровьем. Об этом рассказали специалисты Минздрава Московской области.

Так, медики выяснили, что прием пищи в позднее время может стать причиной ускорения процессов преждевременного старения.

Дело в том, что, если человек ужинает ночью, его организм тратит ресурсы на переваривание пищи, и у него не остается сил на обновление и восстановление клеток, которое должно происходить в это время.