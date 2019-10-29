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Врачи объяснили, как ночные перекусы старят организм 

Рамблер 42 минуты назад
Врачи объяснили, как ночные перекусы старят тело
Фото: depositphotos.com
Перекусы в ночное время суток ведут к проблемам со здоровьем. Об этом рассказали специалисты Минздрава Московской области.
Так, медики выяснили, что прием пищи в позднее время может стать причиной ускорения процессов преждевременного старения.
Дело в том, что, если человек ужинает ночью, его организм тратит ресурсы на переваривание пищи, и у него не остается сил на обновление и восстановление клеток, которое должно происходить в это время.
Ранее "Рамблер" писал о том, что задержки в офисе провоцируют появление залысин.
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Теги:
ЗОЖ , Минздрав РФ
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