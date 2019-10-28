Врачи предупредили о смертельной опасности шапок и беретов

Россиян предупредили о смертельной болезни, которую вызывают головные уборы. Опасны даже не столько шапки, сколько различные порошки и кондиционеры, которые человек использует при стирке уборов. Так, по мнению экспертов, шапки могут спровоцировать рак.

Также опасные вещества могут содержаться и в пряже. По словам специалиста, 80% шапок, которые изготавливают в России — низкого качества.

Эксперты предупредили, что если после шапок возникает зуд — это может являться тревожным симптомом. Сильная головная боль, по словам медиков, может указывать на опухоль. Так, наиболее опасными являются шапки ушанки и головные уборы, расшитые бисером и стразами. Как утверждают медики, для хранения таких предметов гардероба требуется специальная химия, которая очень опасна для здоровья. Об этом пишет «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что врачи рассказали, как узнать о раке за пять лет до его появления. К примеру, явным признаком, свидетельствующем о раке, может стать изменение формы и цвета родинок.