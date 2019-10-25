Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы способы сохранить здоровье при сидячей работе 

Lenta.ru + ещё 5 5 часов назад
Как сохранить здоровье при сидячей работе
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Чтобы сидячая работа не вредила осанке, зрению и венам, надо делать перерывы каждые полчаса и делать разминку. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.
«Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы»,
— сказала она.
По ее словам, долгое сидение у компьютера ведет к искривлению позвоночника и варикозному расширению вен. Для их профилактики также стоит делать зарядку по утрам, потом принять душ и растереться махровым полотенцем для тонуса сосудов. Полезным будет и массаж спины. Заславская добавила, что наименее эффективным будет принятие лекарств и таблеток.
Видео дня. Почему колет в боку и опасно ли это
Последние новости
Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины Минобороны назвало причину расстрела военных в Забайкалье Минобороны назвало причину расстрела военных в Забайкалье 
Теги:
ЗОЖ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка захотела красивый нос и осталась без глаза
Девочка захотела красивый нос и осталась без глаза3
Апельсиновые корки защитят от рака
Апельсиновые корки защитят от рака
Нарколог назвал четыре главных признака алкоголизма
Нарколог назвал четыре главных признака алкоголизма22
Незаметные признаки того, что вам грозит деменция
Незаметные признаки того, что вам грозит деменция
Названа польза зеленого чая в борьбе с болезнями
Названа польза зеленого чая в борьбе с болезнями
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение