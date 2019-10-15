Названы неожиданные альтернативы кофе

Не будем продолжать вечный спор о вреде и пользе кофе, а расскажем о его достойных заменителях.

Цикорий

Пожалуй, самый популярный заменитель кофе — цикорий. Напиток из цикория или кофе с добавлением цикория можно купить в готовом виде или заготовить самостоятельно.

Цикорий обыкновенный — многолетнее растение, достигающее в высоту 1,5 метра. Его корень уходит очень глубоко и имеет форму веретена. Летом цикорий распускает цветки, которые одиночно сидят в пазухах листьев. По форме они немного напоминают ромашку, но только полностью голубого цвета.

Для приготовления кофейного напитка корень цикория берут осенью. Поскольку он очень длинный, то легко обрывается при извлечении из почвы. Поэтому обычно заготавливают цикорий после хороших дождей, когда земля промокает на достаточную глубину.

Сначала нужно обкопать корень со всех сторон, потом потянуть вверх за верхушку. Эта часть растения режется на кусочки, сушится при температуре до 100 градусов и размалывается. Полученную крошку поджаривают до темно-коричневого цвета. В процессе обжарки корень приобретает сладковатый вкус и приятный аромат.

Кроме вкусовых свойств напиток обладает лечебным эффектом. Он повышает аппетит, улучшает обмен веществ и работу желудка. Особенно полезен при диспепсии. Еще напиток из корней цикория употребляют диабетики, которые страдают мочеизнурением.

Одуванчик

Лекарственный одуванчик многие считают надоедливым сорняком. А вот в Японии, во Франции, Испании это деликатесное растение, которое культивируется для зелени, подходящей для салатов, и корня — суррогата кофе.

В народной медицине из корня одуванчика готовят отвары и экстракты, которые применяют для возбуждения аппетита, активизации секреции пищеварительных соков и улучшения работы желудочно-кишечного тракта, в качестве желчегонного средства.

Одуванчик способен снижать уровень сахара в крови, поэтому годится для диабетиков. Еще он известен как хорошее тонизирующее средство, особенно при весенней усталости.

Корни одуванчика заготавливают осенью или ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Их моют, режут на кусочки и высушивают. Обжаренные и смолотые корни используют для приготовления напитков, заменяющих кофе.

Корень лопуха

Лопух большой, или репейник, известен не только как средство, укрепляющее корни волос и способствующее росту густой шевелюры. В народной медицине он применяется как стимулятор обмена веществ при сахарном диабете, гастритах, язве желудка.

Во многих странах — Японии, Франции, США, Бельгии — выведены культурные сорта лопуха, которые выращиваются в промышленных масштабах. Можно его использовать сырым в салатах, запекать, готовить из него повидло и, конечно, заменять им кофе.

Заготавливают корни лопуха осенью, и берут их от растения первого года жизни. Определить возраст довольно просто: «молодой» лопух формирует большую, раскидистую розетку листьев.

А на следующий год он уже выбрасывает цветонос, на котором вызревают цепкие шарики с семенами. У такого растения корень становится очень жестким — и он уже непригоден для заготовки.

Корни выкапывают, моют и просушивают. Затем кусочки растения прожаривают в духовке или на сухой сковороде до бурого цвета. Смолотые в кофемолке 1-2 чайные ложки корней лопуха заваривают на стакан кипятка.