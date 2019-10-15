Врачи развеяли популярные мифы о здоровье

Эксперты рассказали, какие популярные суждения не имеют ничего общего с действительностью, пишет Women’sHealth.

1. Определенные продукты помогут забеременеть

К сожалению, не всем сразу удается стать родителями. Люди пробуют всевозможные методы, включая «особую еду». Однако батат и ягоды годжи вряд помогут. Зато протеканию нормальной беременности точно поспособствует диета на растительной основе.

2. При кормлении грудью нельзя забеременеть

Вероятность забеременеть в этот период значительно снижается, но не исключается. Даже если менструальный цикл еще не наступил. Поэтому если не планируете рождение второго ребенка подряд, используйте методы контрацепции.

3. Вакцина против гриппа не эффективна

Эффективность такой прививки доказана наукой. При своевременной вакцинации вероятность защиты от гриппа — 60%. Если человек все-таки заболеет, риск осложнений и смертельного исхода снижается.

4. Инфекции, передающиеся половым путем, всегда дают о себе знать

Подобного рода инфекции могут протекать без явных признаков. Иногда люди годами не догадываются, что в организме сбой. Только специальные анализы установят наличие инфекции — и тогда врач назначит лечение. Причем чем быстрее, тем лучше.

5. Мытье рук в горячей воде лучше уничтожает бактерии

Температура воды никак не сказывается на чистоте рук. Главное, чтобы мытье занимало не менее двадцати секунд с использованием обычного или антибактериального мыла.

6. Существуют признаки высокого артериального давления

В большинстве случаев определить давление можно только с помощью тонометра. Лишь иногда на повышенное давление указывают головная боль, дикомфорт в груди, проблемы с дыханием.

7. Шлепанцы безопасны для ног

В жаркие месяцы такая обувь — хит сезона. Но большая часть шлепанцев слабо фиксирует ногу, что приводит к травмам, растяжениям, защемлениям. Кроме того, влажная среда способствует развитию бактерий. Специалисты не рекомендуют носить шлепанцы долгое время.

8. Нужно выпивать 8 стаканов воды в день

Человек получает достаточное количество жидкости вместе с продуктами питания и другими напитками. Кроме того, потребности в воде индивидуальны.

9. Нельзя забеременеть во время менструации

Продолжительность цикла у женщин варьируется от 21 до 35 дней. Соответственно, день овуляции может происходить до, во время или после фазы кровотечения. Поэтому «безопасных» дней не существует.

10. При сердечном приступе человек испытывает боль только в груди

Это распространенный симптом сердечного приступа, но не единственный. Есть много других признаков патологического состояния: одышка, дискомфорт в верхней части тела, боль в левой руке, головокружение, расстройство желудка, внезапная слабость.

11. Об уровне холестерина стоит беспокоиться в более позднем возрасте

На самом деле, следить за этим показателем необходимо начиная с двадцати лет. Спровоцировать повышение «плохого» холестерина могут злоупотребление алкоголем и курением, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточная масса тела, сахарный диабет.

12. Можно заболеть, если выйти в холодную погоду с мокрой головой

Любая простуда или серьезное заболевание, например менингит, вызваны вирусами и бактериями, но никак не температурой воздуха. Однако осенью или зимой вероятность подхватить болезнь существенно возрастает.

13. Человеку необходимо спать 8 часов для полноценного отдыха

Организм каждого уникален, поэтому нет универсальной нормы для всех людей. Некоторым достаточно пяти часов, другим и девять покажутся «слабеньким вариантом». Вдобавок, необходимая продолжительность сна зависит от многих факторов: эмоциональное состояние, стресс, возраст.

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