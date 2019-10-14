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Названа польза кофе в борьбе с диабетом 

Lenta.ru 9 часов назад
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
Фото: Depositphotos
Ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) выяснили, что шелуха и семенная кожура кофейных зерен содержат фенольные соединения, которые полезны в борьбе с ожирением и диабетом 2-го типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи показали, что, когда жировые клетки мышей обрабатывают экстрактами шелухи, два фенольных соединения — протокатеховая кислота и галловая кислота — уменьшали воспалительные процессы, а также улучшали чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы. Кроме того, вещества не были токсичны для организма.
При наличии воспаления, связанного с ожирением, два типа клеток — макрофаги и адипоциты — способствуют окислительному стрессу и нарушению поглощения глюкозы, что еще сильнее ухудшает ситуацию. Ученые культивировали обе разновидности клеток вместе, чтобы проследить за тем, как они взаимодействуют друг с другом. Культуры обработали двумя экстрактами и пятью чистыми фенольными соединениями.
Оказалось, что протокатеховая и галловая кислоты блокируют накопление белого жира в адипоцитах через стимуляцию липолиза. При этом формируют клетки бурой жировой ткани, которые производят тепло, сжигая жир. При разрастании адипоцитов макрофаги начинают выделять воспалительные факторы и снижают число митохондрий в жировых клетках, блокируя липолиз. Фенолы останавливают влияние иммунных клеток на адипоциты.
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