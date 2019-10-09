Правда и мифы о вакцинации

Отказы от прививок — не редкость даже среди продвинутых родителей. Многие из них искренне не понимают — если ребенок растет в благополучном окружении, зачем ему нужны прививки?

Миф № 1

Ребенку, который растет в благополучной среде, прививки не нужны

От мамы ребенок получает антитела (защиту) против тех инфекций, с которыми встречалась в своей жизни женщина (переболела, была привита), но эта защита не долговременная — всего 2-3 месяца или чуть больше, если ребенок получает грудное молоко.

Поэтому так рано начинают прививать малышей, чтобы они начали формировать свой собственный иммунитет против инфекций на смену уходящему материнскому.

Даже если ребенок растет в благополучной среде, он не изолирован от других людей. В семью приходят родственники, знакомые, другие дети. Каждый из нас является носителем разных микроорганизмов, т.е. источником инфекции, которая у малыша может проявиться тяжелым заболеванием. Кроме того, нужно помнить, что инфекции, от которых проводят прививки, или не имеют строго специфической терапии (корь, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В) или само лечение может вызвать серьезные осложнения (например, дифтерию и столбняк лечат чужеродной сывороткой, которая может вызвать сывороточную болезнь, особенно у детей с аллергией).

Миф № 2

Прививку нельзя считать надежной защитой от болезни. Настоящий иммунитет формируют перенесенные заболевания

Детские инфекции названы так не потому, что они бывают только у детей, свое название они получили потому, что с ними человек впервые встречался в детском возрасте и или переболевал и выздоравливал, или оставался инвалидом (полиомиелит), или умирал. После перенесенной в детстве инфекции повторно ею же болели крайне редко, приобретая иммунитет.

Именно желание спасти от смерти детей привело к созданию вакцин. При вакцинации, в отличие от инфекции, в организм вводят не заразные ослабленные или «убитые» микроорганизмы или их отдельные части (антигены), которые не способны вызвать болезнь, но стимулируют выработку специфических антител, которые при попадании конкретного дикого вируса или бактерии будут их нейтрализовать.

Часто родители требуют «100% гарантий». К сожалению, уровень защиты после прививки зависит не только от вакцины, но и от особенностей человека, и у 2-5% людей не формируется достаточный уровень защиты, часть утрачивает иммунитет с течением времени, поэтому существуют ревакцинации, поддерживающие прививки. Многолетние наблюдения показывают, что даже, если привитые заболевают, болезнь протекает существенно легче, чем у непривитых. Наш иммунитет вспоминает, что уже встречался с этим микробом в ослабленном виде, и быстрее формирует ответ на инфекцию, не давая болезни разбушеваться. Это защищает привитых от осложнений и смертельных исходов.

Миф № 3

Последствия вакцинации могут быть опаснее, чем та болезнь, от которой защищает прививка

До введения в практику все вакцины тщательно исследуются на доклиническом (лабораторном этапе) и далее в клинике. Вакцины, применяемые в мире, проходят лицензирование ВОЗ . В нашей стране любая и отечественная, и зарубежная вакцина также проверяется до ее регистрации. Конечно, вакцины вызывают реакции и в редких случаях осложнения, за которыми в мире ведется наблюдение и строгий учет. К реакциям относятся общие — подъем температуры, даже до высоких цифр, недомогание, снижение аппетита, беспокойство или сонливость и местные реакции (отек, боль, краснота). Осложнения — это крайне редкая ситуация, например аллергические проявления (сыпь, крапивница на вакцину) возможна у 1 из 50 000 привитых. Вакциноассоциированные заболевания, которые возможны только у лиц с иммунодефицитом при введении живых вакцин и никогда не возникают при введении неживых вакцин, крайне редки, например, возможность энцефалита при коревой вакцинации оценивается как 1 на 1 миллион доз вакцины, а при коревой инфекции 1 из 1000 заболевших переносит энцефалит с последствиями.

К осложнениям в нашей стране относят и судороги, развивающиеся при высокой температуре, хотя прямой связи с вакциной нет. Фебрильные судороги, как и афебрильные, это генетически предопределенные состояния. Чаще всего встречаются ситуации, когда ребенок заболел острой инфекцией в поствакцинальном периоде, и это называют осложнением по принципу «после — значит вследствие».

Миф № 4

Взрослым людям, у которых иммунитет уже сформирован, прививки не нужны

Национальный календарь прививок постоянно пополняется. Поэтому взрослые люди в детстве не были привиты от многих болезней, от которых сегодня вакцинируют всех малышей.

Взрослым людям настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию, если они не прививались:

— от гепатита В — в любом возрасте (оптимально — до 55 лет). Полный курс включает три прививки (вторая — через месяц после первой, третья — через пять месяцев после второй),

— от краснухи — женщинам до 25 лет,

— от кори — до 55 лет,

— от дифтерии, коклюша, столбняка — ревакцинацию необходимо проходить раз в 10 лет,

— от ветряной оспы — взрослые крайне тяжело переносят эту детскую болезнь, поэтому людям, не болевшим ветрянкой, желательно вакцинироваться. Это можно сделать в любом возрасте, прививка проводится двукратно.

— от вируса папилломы человека (ВПЧ) — в идеале эту прививку нужно делать подросткам 9-14 лет (до первого полового контакта, так как риск инфицирования очень высок). Но вакцинация возможна и показана и в более старшем возрасте.

— от пневмококковой инфекции — людям из группы риска (взрослым старше 65 лет, людям любого возраста с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, сахарным диабетом и т.д.)

— от гриппа — следует прививаться ежегодно с 6 мес. детям и взрослым с хроническими заболеваниями. Для людей пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, вакцинация от гриппа жизненно необходима. Грипп в зрелом возрасте может вызвать тяжелые осложнения (вплоть до летального исхода). Статистика показывает, что вакцинация на 80% снижает вероятность заболевания.

Важно знать:

— Если сроки вакцинации (ревакцинации) сдвинулись (например, из-за болезни ребенка), врач составит индивидуальный календарь прививок с учетом состоянием здоровья малыша.

— В тех случаях, когда у ребенка отмечалось осложнение, врач обычно предлагает другую вакцину.

— Врачи различают временные противопоказания для вакцинации (к ним относятся острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, плановые прививки можно делать через месяц после выздоровления, выхода в ремиссию, если есть экстренные показания, т.е. контакт с инфекцией, вопрос решается индивидуально) и постоянные противопоказания для отдельных вакцин (например, острые тяжелые аллергические реакции — анафилаксия на куриное яйцо — для вакцин, в которых есть некоторое его количество).

Чтобы максимально защитить ребенка от опасных заболеваний, в нашей стране разработан Национальный календарь прививок (утвержденный Минздравом России ). Он определяет сроки и типы профилактических прививок, которые проводятся всем детям бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

1 день — гепатит В 3-5 день — туберкулез

1 месяц — гепатит В 2 месяца — пневмококк,

3 месяца — столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит

4,5 месяца — столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит, пневмококк

6 месяцев — столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит, гепатит В 12 месяцев — корь, краснуха, паротит

15 месяцев — пневмококк

18 месяцев — столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит

20 месяцев — полиомиелит

6-7 лет — столбняк, дифтерия, корь, краснуха, паротит, туберкулез

14 лет — дифтерия, столбняк, полиомиелит