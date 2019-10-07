Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие растительные продукты являются наиболее полезными.

По ее словам, "первые места" по положительному эффекту, оказываемому на организм, занимают ягоды — черника, голубика и клюква.

"Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию. Эти продукты показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение",

— заявила врач в комментарии "Вечерней Москве".

Она также отметила, что ягоды являются антиоксидантами, усиливают регенерацию клеток, за счет чего дают "эффект омоложения".