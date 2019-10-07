Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета 

РИА Новости 21 час назад
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие растительные продукты являются наиболее полезными.
По ее словам, "первые места" по положительному эффекту, оказываемому на организм, занимают ягоды — черника, голубика и клюква.
"Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию. Эти продукты показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение",
— заявила врач в комментарии "Вечерней Москве".
Она также отметила, что ягоды являются антиоксидантами, усиливают регенерацию клеток, за счет чего дают "эффект омоложения".
Последние новости
После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
ЗОЖ , Видео , Елена Соломатина , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный рассадник микробов в доме
Назван главный рассадник микробов в доме
Пациент травмпункта взбесил врача
Пациент травмпункта взбесил врача
Почему смазывание ожога маслом вредит здоровью
Почему смазывание ожога маслом вредит здоровью
В России введут электронные медицинские карты
В России введут электронные медицинские карты
Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе
Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе1
Видео
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
5 признаков плохой работы почек
09:37
5 признаков плохой работы почек
Болезни и лекарства
Как слезть с лекарств от бессонницы
01:54
Как слезть с лекарств от бессонницы
ЗОЖ
Как защищаться от гриппа в этом году
01:08
Как защищаться от гриппа в этом году
Болезни и лекарства
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Популярные лекарства оказались канцерогенами
02:31
Популярные лекарства оказались канцерогенами
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение