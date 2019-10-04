Почему врачи считают однокомнатные квартиры вредными для здоровья

Медики считают, что здоровье человека напрямую связано с квартирой, в которой он живет и, соответственно, проводит большую часть своего времени. Так, по мнению специалистов, однокомнатные квартиры представляют реальную опасность для здоровья жильцов. Специалисты определили, что для более-менее комфортной жизни человеку потребуется как минимум 9 квадратных метров личного пространства.

Страх четырех стен

Маленькие квартиры не подходят семьям, потому что жильцы страдают от нехватки личного пространства. Это ведет к развитию психосоматических проблем. Ограниченное пространство становится причиной развития нервозности, апатии, депрессии и безынициативности.

В таких квартирах многим становится буквально «нечем дышать», а молодые начинают ощущать гнетущее чувство безысходности — им кажется, что весь мир ограничен четырьмя стенами.

Угнетенный иммунитет

При этом слабыми чувствуют себя не только жильцы маленьких душных квартир, но и их иммунитет. Когда несколько человек живут в одной малогабаритной квартире, они все дышат одним воздухом, повышая объемы углекислого газа. Это ослабляет иммунитет и позволяет вирусам и микробам быстрее распространяться. Особенно опасны такие условия для тех, которые еще быстрее подхватывают респираторные заболевания.

Некуда идти

Еще одна опасность — ограниченное движение. Из-за того, что максимумом физической активности в маленьких квартирах становится трехсекундная прогулка до туалета, у жильцов и вовсе могут начаться проблемы с лишним весом.

В условиях российского климата большую часть года приходится проводить в помещении, и поэтому крайне важно иметь возможность активно двигаться в квартире или делать физические упражнения.