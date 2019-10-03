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Эксперт рассказал, как предотвратить заболевания суставов 

Medical Note 26 минут назад
Как предотвратить заболевания суставов
Фото: Medical Note
Патология суставов встречается довольно часто и проявляется в виде ухудшения их подвижности, боли и отечности. Как правило, с подобными проблемами люди сталкиваются уже после 40 лет. А к пожилому возрасту ограничения движения, связанные с болезнями суставов, зачастую становятся решающими факторами резкого снижения качества жизни и преждевременного старения.
Именно поэтому в молодом возрасте стоит уделить внимание заботе о суставах, особенно при наличии предрасположенности к заболеваниям.
Важно понимать, что такие болезни, как артроз или артрит не появляются на пустом месте. Чаще всего причиной их развития становится образ жизни и запущенные инфекционные заболевания, рассказывает Medical Note доктор медицинских наук, начальник отдела медицинской информации фармацевтической компании «Материа Медика Холдинг» Алексей Глазунов.
Так, к «плохим привычкам», которые в перспективе могут навредить суставам, можно отнести ношение обуви на высоких каблуках (более 4 см, оптимально — 2,5 см), недостаточную физическую активность и неправильное питание, которые приводят к появлению лишнего веса и нарушениям обмена веществ, сидячую работу, а также длительную деятельность в неправильной позе, с неравномерным распределением нагрузки на суставы.
Например, суставы оказываются в опасности при длительном выполнении домашней работы (глажке белья, мытье пола), работе на грядках на даче или поднятии тяжестей.
Что касается природной предрасположенности к проблемам с суставами, то здесь факторами риска становятся высокий рост, плоскостопие и генетическая предрасположенность к патологии соединительной ткани, указывает Глазунов.
Рекомендуется также обратить внимание на своевременное лечение инфекционных патологий, особенно вызванной стрептококками, хламидиями.

Какие предпосылки и симптомы также важно учитывать вне зависимости от возраста?

Изменение формы стопы — явление довольно распространенное. При ее деформации в связи с плоскостопием или с ношением неудобной обуви нагрузка при движении ложится не только на сами стопы, но и передается на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Таким образом, повышенному износу оказываются подвержены хрящи суставов и межпозвонковые диски.
Если в детском возрасте некоторые виды плоскостопия поддаются лечению, то во взрослом от него избавиться едва ли возможно. И единственным решением становится ношение ортопедических стелек, помогающих перераспределить нагрузку, отмечает Алексей Глазунов.
Отзывы многих пациентов с плоскостопием подтверждают, что использование стелек существенно снижает дискомфорт в ногах и ощутимо снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, избавляя от вызванной плоскостопием боли в спине и шеи.
Другая особенность организма, на которую стоит обратить внимание уже в детском возрасте — это чрезмерная гибкость. Например, если ребенок способен отвести мизинец назад под углом 90 градусов к ладони, это может свидетельствовать о неправильном развитии (дисплазии) соединительной ткани. Если оставить эту особенность организма без внимания, в перспективе она может привести к артрозу.
Людям, подверженным дисплазии соединительной ткани, в зависимости от ее варианта показана физическая активность, однако не рекомендован подъем тяжестей и резкие движения.
Кроме того, эксперты «Материа Медика Холдинг» рекомендуют избегать лишнего веса, так как при избытке массы тела возникает повышенное и потому нежелательное давление на хрящи, и, как правило, ухудшается кровоток в конечностях. Примечательно, что для контроля веса необходимо поддерживать физическую активность, но не стоит голодать, так как отказ от пищи нарушает питание суставных хрящей.
Если вы уже чувствуете боль в суставах, то ее ни в коем случае не стоит запускать. Первые симптомы заболеваний могут беспокоить вас незначительно: например, боль может появляться после рабочего дня или после физических нагрузок и проходить после кратковременного отдыха. Тем не менее, это может свидетельствовать о развивающемся артрозе, который на ранних этапах поддается лечению.
Если же болезнь запустить, можно дойти до такой стадии, когда хрящи разрушатся, и единственным способом лечение станет замена сустава на искусственный.
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